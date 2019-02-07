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TÜBİTAK 54 personel alacak

07 Şubat 2019 Perşembe 11:21
TÜBİTAK 54 personel alacak

ANKARA (AA) - TÜBİTAK, çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 54 personel alımı gerçekleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari Hizmetler Daire Başkanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde görev almak üzere 11 teknisyen ve yönetici asistanı alınacak.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde Kocaeli'de görev yapacak 42 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Ankara'da görev yapacak 1 iş yeri hekiminin de alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular için gerekli koşul ve süreçlere TÜBİTAK (tubitak.gov.tr), Devlet Personel Daire Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sitelerinden ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:21
  1. personel alımı
  2. Resmi Gazete
  3. TÜBİTAK

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