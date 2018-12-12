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TÜBİTAK 15 personel alacak

TÜBİTAK’ın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Ankara ve Kocaeli’deki çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 15 personel alımı yapılacak.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:41
TÜBİTAK 15 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, Ankara ve Kocaeli’deki çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 15 personel alımı yapılacak. TÜBİTAK’ın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, kurumun Marmara Araştırma Merkezine bağlı Malzeme Enstitüsü, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcılığı ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı İşyeri Sağlık ve Güvenlik biriminde görev yapmak üzere 15 proje personeli (araştırmacı-teknisyen), uzman yardımcısı, uzman ve iş yeri hekimi alınacak. İlgili pozisyonlar için son başvuru tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlendi. İşe alınacak personel Ankara ve Kocaeli’de görev yapacak.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:41
  1. Kocaeli
  2. Ankara
  3. Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
  4. TÜBİTAK
  5. Resmi Gazete
  6. Marmara Araştırma Merkezi
  7. Malzeme Enstitüsü
  8. Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
  9. Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcılığı
  10. Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi
  11. Sağlık ve Güvenlik birimi

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