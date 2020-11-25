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Ekonomi TÜBİTAK 105 personel alacak
Ekonomi

TÜBİTAK 105 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) 105 personel istihdam edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:47:00 -
TÜBİTAK 105 personel alacak

TÜBİTAK’ın Resmi Gazete’de yayınlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 98’i araştırmacı ve 7’si teknisyen olmak üzere 105 personel işe alınacak.

Söz konusu personel Kocaeli’de görev yapacak. Personel alımına ilişkin gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK’ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da öğrenilebilecek.

Başvurular ise “https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr” internet adresinden 14 Aralık’a kadar yapılabilecek.

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