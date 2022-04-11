Tüberkülozda erken tanı ve tedavi çok önemli! Tüberküloz (verem) nedir ve belirtileri nelerdir?

Tüberküloz (Verem Hastalığı) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Tüberküloz, halk arasında Verem Hastalığı olarak da bilinen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Aktif akciğer ya da gırtlak veremi bulunan hastalar tüberküloz mikrobunun kaynağı olarak görülür ve mikrop hasta kişilerin solunum yolundan nefes verme, öksürme ya da hapşırma yoluyla ortama yayılır. Bu ortama giren sağlıklı kişiler Mycobacterium tuberculosis isimli mikrobu solunum yoluyla alır ve hastalık bu şekilde yayılmayı sürdürür.

Tüberküloz (Verem) belirtileri nelerdir?

Tüberküloz mikrobu ile karşılaşan kişiler aylar boyunca hiçbir belirti göstermeksizin sağlıklı yaşamlarına devam edebilir. Bu dönemde kişinin bağışıklık sistemi Mycobacterium tuberculosis bakterisi ile savaşarak hastalığın gelişmesini önlemeye çalışır. Ancak bağışıklık sisteminin yeterli direnci gösteremediği durumlarda tüberküloz mikropları aktif hale gelir ve verem hastalığı ortaya çıkar. Hastalığın başlangıcından itibaren gözlenen tüberküloz belirtileri şöyle sıralanabilir:

15 günden uzun süren öksürük şikayeti,

Yüksek ateş, gece terlemesi,

Şiddetli göğüs ağrısı,

İştahsızlık, hızlı kilo kaybı,

Halsizlik, yorgunluk,

İlerleyen dönemlerde kanlı balgam görülmesi.

Tüberküloz (Verem) nedenleri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki bütün hastalıkların yüzde 2,5'ini, önlenebilir ölümlerin ise yüzde 26'sını tüberküloz hastalığı oluşturmaktadır. En yaygın görüldüğü yerler Güney ve Doğu Asya ile Afrika kıtaları olsa da dünyanın tüm kıtalarında ve tüm ülkelerinde görülen tüberküloz, yılda 9,2 milyon kişinin verem hastalığı ile karşılaşmasına neden olur.

Yapılan araştırmalar tüberküloz hastalığında görülen artışların yoğun göçlere ve AIDS hastalığının görülme sıklığına bağlı olarak geliştiğini gösterir. Sanayileşme ile artan göç oranı hastalığın bulaşıcılığını kolaylaştırırken AIDS hastalığına bağlı olarak zayıflayan bağışıklık sistemi de kişinin tüberküloz mikrobuna karşı savunmasını azaltır. Dünyada verem hastalığının görülme oranının en yüksek olduğu yer olan Sahra Güneyi Afrika, AIDS hastalığının da en sık ortaya çıktığı kıta olarak bilinir. Bu durum verem hastalığının AIDS gibi bağışıklık sistemini etkileyen sağlık problemlerine bağlı olarak ortaya çıkabileceğini kanıtlar niteliktedir.

Tüberkülozda erken tanı ve tedavi çok önemli!

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Güven, “Tüberkülozda erken Teşhisin Önemi” konferansında tüberküloz hastalığına ilişkin bilgiler verdi. Diğer adıyla verem hastalığı olan tüberkülozun eski bilinen hastalıklardan biri olduğunu ifade eden Güven, verem hastalığının Mycobacterium Tuberculosis isimli bakteriden, basilden kaynaklandığını aktardı.

Güven, bu hastalığın hava yolu ile yayılabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Tüberküloz, aynı zamanda tedavisi olan bir hastalık olmasına rağmen tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Verem önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada yaklaşık 9 milyon tüberküloz hastası olduğu tahmin edilmektedir. 1,5 milyon hasta bu hastalıktan dolayı kaybedilmektedir" dedi.

Güven, sözlerine şöyle devam etti: “Aktif tüberküloz hastalığı olan bireylerin öksürmesi, aksırması, konuşması, hapşırması sonrası havaya salınan ve saçılan tüberküloz basillerinin sağlam kişiler tarafından alınması sonucu zaman içinde hastalık gelişebilmektedir. Temas sonrası hemen hastalık gelişmez. Basili almış olan herkes hasta olmaz. Tüberküloz basili almış kişi hasta olmadıkça bulaştırıcı değildir. Hastanın kullandığı çatal, kaşık, bardak, tabak, havlu gibi kullandığı eşyalar ile bulaşma olmaz. Temaslı kişinin, enfekte olan kişi ile uzun süre birlikte olması, ek hastalıklarının olması, bağışıklığın zaman içinde azalması hastalığın akciğerlere yerleşmesini ve diğer organlara yayılımını hızlandırır. Tüberküloz hastalığı en çok akciğerleri tutmakla birlikte tüm organ ve sistemleri tutabilir. Tutulan organa göre de farklı şikayetlerle karşımıza çıkabilir".

"Güneş ışığı önemli"

Tüberküloz hastalığının erken tanısı ve tedavisinin önemli olduğuna dikkat çeken Güven, "Balgam numunesinde mikroskobik incelemede basilin görülmesi ve aynı balgam örneğinde kültür yöntemi ile de tanı konulabilmektedir. Düzenli tedavi ile haftalar içinde bulaşıcılık kaybolur. Tüberküloz basili güneş ışığına karşı duyarlıdır ve kısa sürede yok olur. Bu nedenle hastaların kaldığı odanın sık havalanması, güneş alması önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Tek tedavi yolu ilaç kullanımı"

Tüberküloz hastalığı ilaçlarla tedavi edilebileceğinin altını çizen Güven, "Hastalığın ilaç tedavisinden başka bir tedavi seçeneği yoktur. Günümüzde verem mikrobunu öldüren güçlü ilaçlar vardır. Basilleri etkili bir şeklide yok etmek ve direnç gelişimini önlemek için ortalama 6 ay kadar tedavi verilir. Temel olarak 4 ilaç ile iki ay kadar yoğun tedaviye başlanır ve dört ay kadar 2 ilaç ile tedavi devam eder. Bazı özel hastalık durumlarında tedavi süreleri ve ilaçlar değişebilmektedir" diye konuştu.

"Önemli olan korunmak"

Hastalıktan korunmanın amaçlarından da bahseden Güven, sözlerini şöyle tamamladı: "Hastalıktan korunmanın amacı, aktif veremi olan bulaştırıcı olan hastaların ivedilikle tedavisi, BCG aşısı, gerekli durumlarda koruyucu tedavinin verilmesi ve tüberküloz bulaşmasının önlenmesini kapsar. BCG aşısı bilinenin aksine hastalıktan değil, hastalığa bağlı olarak gelişebilecek miliyer tüberküloz ve menenjitten korur".