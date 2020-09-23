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Ekonomi TÜBA Kovid-19'un etkilerini konu alan kitap yayımladı
Ekonomi

TÜBA Kovid-19'un etkilerini konu alan kitap yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:13:36 -
TÜBA Kovid-19'un etkilerini konu alan kitap yayımladı

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini konu alan "Reflections on the Pandemic in the Future of the World" isimli kitabı yayımladı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, İngilizce yayımlanan kitapta salgının yansımaları çok boyutlu ele alınıyor.

Kovid-19 salgınının dünyaya etkilerine ışık tutmayı amaçlayan "Reflections on the Pandemic in the Future of the World" kitabı TÜBA tarafından yayımlandı.

Editörlüklerini TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Koronavirüs Bilim Kurulu ve TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Ali Özer ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Cem Korkut'un yaptığı çalışma, salgın sonrası dönemde yaşanması beklenen dönüşümlere ilişkin öngörüleri içeriyor.

Salgının etkileri eğitimden sağlığa, ekonomiden psikolojiye birçok alanda hissedilirken, gıda güvenliği, çevre, uzay ve kutup çalışmaları gibi alanlarda da yeni gelişmelerin yaşanacağı ifade ediliyor.

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