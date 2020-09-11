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Aktüel TÜBA ile Moğolistan'ın Ankara Büyükelçiliği "Cengiz Han ve Mirası" çalıştayı düzenleyecek
Aktüel

TÜBA ile Moğolistan'ın Ankara Büyükelçiliği "Cengiz Han ve Mirası" çalıştayı düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:56:49 -
TÜBA ile Moğolistan'ın Ankara Büyükelçiliği "Cengiz Han ve Mirası" çalıştayı düzenleyecek

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Moğolistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin iş birliğiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde "Cengiz Han ve Mirası" konulu çalıştay gerçekleştirilecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin iş birliğiyle düzenlenecek çalıştay, 15 Eylül'de yapılacak.

"Cengiz Han Dönemi ve Algısı", "Cengiz Han Evladı", "Yazma ve Minyatürlü Eserler" ve "Mimari Eserler" adlı 4 oturumda, bu alanda çalışmalar yapan akademisyenlerin sunumlarını gerçekleştireceği çalıştay, TÜBA'nın YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, çalıştay hazırlıklarının aylar öncesinden başladığını belirterek, bilim diplomasisi çerçevesinde Türkiye ile Moğolistan arasındaki iş birliğine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalıştayın ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın geçmiş dönemde Moğolistan ve Moğol tarihiyle ilgili araştırmaları dolayısıyla ALKÜ'de planlandığını vurgulayan Şeker, desteklerinden dolayı Kalan'a teşekkür etti.

Şeker, bilimsel bilgiyi esas alan ve bilim diplomasisini önceleyen TÜBA'nın, ortak kültürel ve bilimsel değerler üzerinden iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesi noktasında düzenleyeceği çalıştayı çok önemli bulduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türk tarihinin önemli simalarından Cengiz Han'ın bilimsel anlamda, tarihi veriler üzerinden ve sağlıklı bilgi temelinde objektif değerlendirmelere tabi tutulmasını çok değerli buluyoruz. Çalıştayda geçmişten günümüze Moğol tarihinin Anadolu'ya etkileri de dahil olmak üzere birçok tarihi, sosyokültürel ve yoğun emek mahsulü bilimsel çalışma paylaşılacak."

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