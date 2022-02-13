TUA, uzay çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

Ajansın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Milli Uzay Programı çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Türkiye'yi uzay liginde hak ettiği noktaya taşıyacak Milli Uzay Programı çalışmalarına ara verilmeden devam edildiği belirtilen paylaşımda, "Ay Araştırma Programı-1 ile mesafeler her geçen gün daha da kısalıyor, hedeflerimize yaklaşıyoruz. Ay Araştırma Programı projesi kapsamında TUBİTAK Uzay ve Delta V ile birlikte çalışmalar koordineli bir şekilde sürdürülüyor. Uzay aracımız, 'Görev Tasarımı', 'Operasyon Konsepti', 'Yörüngelerin Tasarımı', 'Görev Analizleri', sistem mimarisine uygun bir şekilde uzay aracının ayrıntılı tasarımı devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) çalışmaları hakkında da bilgi verilerek, ilk uçuş ölçekli HİS testinin mart ayı içinde gerçekleştirileceği belirtildi.