TUA, Macaristan’da kurulacak Uzay Ajansına model olacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışı seyahatlerinin sınırlı yapıldığını belirten Yıldırım, “Uzayda birinci ligde olmayıp, iş birliği arayışı içindeki ülkelere ziyaretlerimiz çok verimli geçti” diye konuştu. Yıldırım, gelecek hafta Macaristan’a da ziyarette bulunacakları bilgisini verdi. Bu ülkedeki uzay çalışmalarının Macaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Yıldırım, orada da Uzay Ajansı kurulması yönünde hazırlık olduğunu bildirdi. Yıldırım, yapacakları ziyarette, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği anlaşmasına ilişkin takip toplantısının da gerçekleştirileceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: “Burada hem ikili iş birlikleri hem de Macaristan Uzay Ajansının kurulmasına ilişkin görüşmeler yapacağız. Görüşmelerde tecrübelerimizi paylaşacağız. Türkiye, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) üyesi değil. Bu yüzden ESA üyesi olan ülkelerle ikili iş birliklerini geliştirerek projelere ortak teklif vermek istiyoruz. Bunun da kapılarını Macaristan ile açabiliriz. İtalya, Fransa ve İngiltere’den de davet aldık, onları da ziyaret edeceğiz, biz de onları davet edeceğiz.”