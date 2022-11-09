Tutuklanan Cihan Kolivar'ın sicili kabarık! Hem millet düşmanı hem İslam

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Habertürk TV canlı yayınında, Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından belirlenen ekmek fiyatlarına zam yapacaklarını söyleyerek halkta panik yaşatmaya çalışan Kolivar, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız" deyip tehditvari ifadeler kullandı.

Millete 'aptal' diyerek hakaret etti

Kolivar, Müslümanlar tarafından büyük hürmet gösterilen ekmeğin, aptal toplumların gıda maddesi olduğunu söyleyerek bunu da bilimle ilişkilendirdi. Türk toplumu tarafından fazlaca tüketilen ekmek için, kullandığı ifadelerle millete hakaret eden Kolivar, "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bu bilimsel bir şey. Ezber değil." dedi.

Milli iradeyi yok sayıp hükümeti hedef aldı

Açıklamalarında daha fazla ileri giden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, milli iradeyi de yok sayarak ekmek üzerinden siyasi provokasyona soyundu. Milletin oylarıyla defalarca kez seçimi kazanarak ülkeyi yöneten AK Parti hükümetini hedef alan Kolivar, "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." şeklinde konuştu.

Cihan Kolivar rezil söylemlerinden sonra hakkında bulunulan suç duyurusu kapsamında gözaltına alındı. Kolivar, çıkarıldığı mahkemece, "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde kıvırdı!

Kolivar'ın emniyete verdiği ifadesinde, Habertürk'teki özgüveninden eser kalmadığı ortaya çıktı.

Cihan Kolivar, ifadesinde şöyle geri adım attı:

Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim.

Sicili kabarık!

Koronavirüsle mücadele sürecinde aşı dayatmasına destek veren Kolivar, aşı olmayanlara ekmek satmayacakları tehdidini savurmuştu:

Aşı olmayanlara sıcak ekmek yok, fırınımıza almayacağız.

Öte yandan Kolivar'ın hükümet ve millet düşmanlığının kronik olduğu göze çarparken, inanan insanların değerlerine dil uzattığı Twitter mesajları da yeniden gündem oldu.