  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tutuklanan Cihan Kolivar'ın sicili kabarık! Hem millet düşmanı hem İslam
Gündem

Tutuklanan Cihan Kolivar'ın sicili kabarık! Hem millet düşmanı hem İslam

Turgay Ciner’in sahibi olduğu Habertürk’te ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde elliyi aşkın seçmenine "aptal" hakaretinde bulunan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın geçmişte yaptığı birbirinden rezil söylemleri hafızalardaki yerini koruyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 17:48:00 - 2022-11-09 17:50:49

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında, Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından belirlenen ekmek fiyatlarına zam yapacaklarını söyleyerek halkta panik yaşatmaya çalışan Kolivar, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız" deyip tehditvari ifadeler kullandı.

Millete 'aptal' diyerek hakaret etti

Kolivar, Müslümanlar tarafından büyük hürmet gösterilen ekmeğin, aptal toplumların gıda maddesi olduğunu söyleyerek bunu da bilimle ilişkilendirdi. Türk toplumu tarafından fazlaca tüketilen ekmek için, kullandığı ifadelerle millete hakaret eden Kolivar, "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bu bilimsel bir şey. Ezber değil." dedi.

Milli iradeyi yok sayıp hükümeti hedef aldı

Açıklamalarında daha fazla ileri giden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, milli iradeyi de yok sayarak ekmek üzerinden siyasi provokasyona soyundu. Milletin oylarıyla defalarca kez seçimi kazanarak ülkeyi yöneten AK Parti hükümetini hedef alan Kolivar, "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." şeklinde konuştu.

Cihan Kolivar rezil söylemlerinden sonra hakkında bulunulan suç duyurusu kapsamında gözaltına alındı. Kolivar, çıkarıldığı mahkemece, "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde kıvırdı!

Kolivar'ın emniyete verdiği ifadesinde, Habertürk'teki özgüveninden eser kalmadığı ortaya çıktı.

Cihan Kolivar, ifadesinde şöyle geri adım attı:

Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim.

Sicili kabarık!

Koronavirüsle mücadele sürecinde aşı dayatmasına destek veren Kolivar, aşı olmayanlara ekmek satmayacakları tehdidini savurmuştu:

Aşı olmayanlara sıcak ekmek yok, fırınımıza almayacağız.

Öte yandan Kolivar'ın hükümet ve millet düşmanlığının kronik olduğu göze çarparken, inanan insanların değerlerine dil uzattığı Twitter mesajları da yeniden gündem oldu.

'Aşı olmayana ekmek yok' diyen Cihan Kolivar'dan zam fırsatçılığı!
'Aşı olmayana ekmek yok' diyen Cihan Kolivar'dan zam fırsatçılığı!

Gündem

'Aşı olmayana ekmek yok' diyen Cihan Kolivar'dan zam fırsatçılığı!

"Aptal"a tepki yağıyor! Cihan Kolivar'ın şimdi de rezil paylaşımları ortaya çıktı

Gündem

"Aptal"a tepki yağıyor! Cihan Kolivar'ın şimdi de rezil paylaşımları ortaya çıktı

Türk toplumuna hakaret etmişti! Cihan Kolivar gözaltına alındı
Türk toplumuna hakaret etmişti! Cihan Kolivar gözaltına alındı

Gündem

Türk toplumuna hakaret etmişti! Cihan Kolivar gözaltına alındı

Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme!
Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme!

Gündem

Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme!

Cihan Kolivar’ı rezil edecek sözler!
Cihan Kolivar’ı rezil edecek sözler! "Aptal"a "Mustafa Kemal ve İsmet İnönü" tokadı

Gündem

Cihan Kolivar’ı rezil edecek sözler! "Aptal"a "Mustafa Kemal ve İsmet İnönü" tokadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23