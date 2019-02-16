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TTTSD’de Başkan yeniden Canpolat

Geçtiğimiz dönem de Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) başkanlık görevini üstlenen Vehbi Canpolat, TTTSD’nin yeniden başkanı oldu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:06
TTTSD’de Başkan yeniden Canpolat

Geçtiğimiz dönem de Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) başkanlık görevini üstlenen Vehbi Canpolat, TTTSD’nin yeniden başkanı oldu.



Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD)’nde tek liste ile gerçekleşen olağan genel kurulunda geçtiğimiz dönem 4 sene başkanlık görevini yürüten Vehbi Canpolat yeniden başkan oldu.



Genel kurulda konuşan Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı Vehbi Canpolat, oluşturdukları yönetim ile göreve hazır olduklarını söyledi.


Seçimden dolayı herkese teşekkür eden Canpolat, "Başkanlık görevine tekrar seçilmekten ötürü büyük mutluluk yaşıyorum. Herkese tek tek teşekkür ederim. Sektör olarak daha da güzel yerlere gelmek için hep beraber çalışacağız. Ülkemize ve ülkemiz ihracatına katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye bir tekstil ülkesi.Bugün olduğu gibi gelecekte de böyle olacak. Tekstil terbiye sektörü bunda en büyük paya sahip sektörlerden. Günün moda kumaşlarını üreterek sektörün dünyada söz sahibi olmasına katkıda bulunuyoruz ve ülkemiz ekonomisine çok büyük katkı sağlıyoruz. Hedefimiz gün geçtikçe daha katma değerli ürünler üreterek, kendi tasarımlarımız ve desenlerimizle dünya modasında söz sahibi olmak. Bu konuda ülkemize ve sektörümüze güvenimiz tam. Biz de dernek olarak daha çok gayret gösterip çevreye duyarlı üretim yapıp sektörümüzü hep ileri götürmeye yeni yönetimimizle koşturmaya devam edeceğiz" diye söyledi.



"Dünyanın kumaşını üretiyor dünyaya satıyoruz"


Sektör ihracat rakamları hakkında açıklamalarda bulunan Canpolat, "2018 yılında 28 milyar dolar tekstil hammadde ve konfeksiyon ihracatı gerçekleşti. Toplamda 32 ila 35 milyarlık iç piyasa ihtiyacını karşılıyoruz. 60 milyar doların üzerindeki bir iş hacmine sahibiz. Bu iş hacmini oluşturan 600 adet boya baskı tesisi fabrikamız bulunuyor. Dünyanın kumaşını üretiyor dünyaya satıyoruz. 2019 yılında Türkiye tekstil sektör ihracatının yüzde 10 oranı üzerinde büyüyeceğini öngörüyoruz. 2019 yılında üretim tesislerimizi yenilemeyi ve mevcut kapasitelerimizi artırmayı hedefliyoruz. 2019’un ikinci yarısında yenileme ve kapasite artışına gidileceğini, yıl bütününde ise yüzde 10 civarında doluluk oranında artış olacağını düşünüyorum. Sektör olarak üretmeye, istihdama, ihracata ve ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:06
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