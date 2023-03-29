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Ekonomi TTK'ya madenciyen alınacak
Ekonomi

TTK'ya madenciyen alınacak

Yeniakit Publisher
2023-03-29 19:05:00 -
TTK'ya madenciyen alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TTK'ya 1000 madenci alınacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bir müjde de madencilerimize! Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda 1000 vatandaşımızı iş gücüne katıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda daha fazla yerli üretim, daha fazla istihdam.

‘Şükranımızı ifade edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madencilere de güzel haberlerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bin yeni madenci alarak hem madencilerimize olan şükranımızı ifa edeceğiz hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız."
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