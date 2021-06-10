  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsmail Demir'den flaş açıklama: Yakında göreceğiz
Yargıtay'dan flaş HDP açıklaması
Dikkat çeken araştırma! Değeri 23,4 trilyon liraya ulaştı
Tek başına dünyadaki bütün interneti çökertti!
Ekonomi TTB’nin skandalı deşifre oldu! Çakallığa bakın...
Ekonomi

TTB’nin skandalı deşifre oldu! Çakallığa bakın...

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) hekim sayısını fazla göstermek için izin almadan üyelik yaptığı deşifre oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 12:05:00 -
TTB’nin skandalı deşifre oldu! Çakallığa bakın...

Esenyurt Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'nde 11 yıldır hekimlik yapan Hüseyin Yılmaz, evine gelen tebligatla 2011'de İstanbul Tabip Odası'na haberi olmadan üye yapıldığını ve birikmiş aidat borcu olduğunu öğrendi.

Üyeliğinin silinmesini isteyen Yılmaz, "Dilekçe ve imzamız olmadan üye yapmışlar. Bu yapılan hukuksuzluktur" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili inceleme başlattı. (Sabah)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fahri25

Ttb kapatmak lazim.bunlar bugune kadar memlekete verdiler.batililarin yazdigi kitaplari ezberleyip basimiza bilim insani kesiliyorlar.yani ceo luk yapiyorlar.
  • Yanıtla

Satılmış hav havlar bunlar

bunlar tabip falan değil ülkenin ne kadar kalkınmasına gelişmesine enğel olduğu gibi aynı zamanda terör örğütlerinin sözcüsü gözcüsü yancısı satılmış hav havları
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay