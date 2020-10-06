TTB, Kandil’in bürosu gibi

Devletle ve milletle zıtlaşan Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı’na seçilen Şebnem Korur Fincancı’nın oluşturduğu merkez konseyindeki isimlerinin sicili de oldukça kabarık çıktı. Terör yapılanmalarıyla iltisakı olan, ihanet bildirisine imza atan ve ülkemizin terörle mücadelesinde elinin güçlenmesini sağlayan KHK’ları eleştiren sözde bilim adamları yeni yönetimde yer aldı. Fincancı tarafından oluşturulan yönetimin ideolojik aidiyetleri TTB’nin bir meslek örgütü olmaktan çoktan çıktığını da bir kez daha ispat etti.

Sicilleri oldukça kabarık

Müslüman Türk milletine olan düşmanlıklarını hiçbir zaman gizlemeyen, pandemi sürecinde canla başla mücadele eden gerçek doktorlarımızın emeğini sömüren Türk Tabipleri Birliği (TTB) anayasal düzene meydan okumayan devam ediyor. Son genel kurulda TTB Başkanlığı’na seçilen, terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan Özgür Gündem Gazetesi’nin Eski Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Korur Fincancı tarafından merkez konsey üyesi olarak belirlenen isimler kabarık siciliyle dikkat çekiyor. TBB 2. Başkanı olarak görev yapacak olan Ali İhsan Ökten’in 667 sayılı KHK ile pasaportuna el konulan bir isim. Söz konusu KHK’da pasaporta el konulma gerekçesi şu ifadelerle anlatılıyor: “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum ve ya gruplarla ya da terör örgütlerine üyeliği ve ya irtibatı nedeniyle haklarında işlem yapılan ve soruşturması yürütenlerin pasaportları iptal edilir.”

Bunlar mı hekimi temsil ediyor?

Ökten ayrıca; FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelede hız kazandıran OHAL dönemini de yerden yere vurmasıyla biliniyor. Ökten, “Demokratik hak ve özgürlükleri askıya alan TBMM’yi devre dışı bırakan OHAL ve KHK’lara karşıyız” açıklamasıyla yasadışı örgüt mensuplarına destek çıkmıştı.

Yeni yönetimde genel sekreter sıfatıyla görev yapacak olan Vedat Bulut da FETÖ’cü ve diğer terör yapılanmalarıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle KHK’larla meslekten atılanlara sahip çıkmasıyla bilinen bir isim. Son olarak, “Türkiye genelinde binlerce mağdur yaratan KHK’ları hukuk ve kamu vicdanı açısından kabul edilebilir bulmuyorum” açıklamasını yapmıştı.

İdeolojik obsesyonlar ürkütüyor

Muhasip Üye İbrahim Akkurt ise terör örgütü PKK’nın propagandasının yapıldığı ve şanlı askerlerimizin zan altında bırakılmaya çalışıldığı ihanet bildirisine imza atan akademisyenlerden biri. Merkez Konsey Üyesi Onur Naci Karahancı da eli kanlı DHKP-C terör örgütünün talimatıyla açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tahliye edilmesini talep etmesiyle biliniyor. Öte yandan; Karahancı, talimatla aç kalan örgütçülerin sağlığı için çabalaması da dikkat çeken detaylar arasında. Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya ise, ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı ihanet bildirgesine sayfalarında yer veren ve bilim dergisi olmaktan çok ideoloji bülteni gibi yayın yapan Toplum ve Hekim dergisinin yayın kurulu üyeleri arasında yer alıyor. Derginin değişik sayılarında ‘Unutulan Bir Sosyalist Deneyim: Paris Komünü’ isimli makale başta olmak üzere komünist propaganda yapan birçok içerik bulunuyor.