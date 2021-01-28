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Sağlık TTB hala fitne peşinde: 'Aşı olamayan sağlık çalışanları var'
Sağlık

TTB hala fitne peşinde: 'Aşı olamayan sağlık çalışanları var'

Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalara dahil olmayarak yalnızca muhalif medya üzerinden açıklamalarda bulunan Türk Tabipler Birliği (TTB) şimdi de 'aşılama işlemi'ne ilişkin karalama kampanyasına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 23:51:00 -
TTB hala fitne peşinde: 'Aşı olamayan sağlık çalışanları var'

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama işlemine ilişkin veriler anbean paylaşılırken pandemi sürecinin başından bu zamana kadar karalama kampanyası yürüten TTB, Sağlık Bakanlığı ile değil muhalif medyaya ile çalışmaya devam ediyor.

Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılama işlemi tamamlandı

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre Türkiye genelinde 1 milyon 600 bin'i aşkın kişiye ilk doz aşıları yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının aşılama işleminin tamamlandığını söyledi.

'Sağlık çalışanlarının tamamı aşılanmadı' iddiası!

TTB ise bugün muhalif medya aracılığı ile hiçbir dayanak olmadan sağlık çalışanlarının yüzde 15'inin aşılama işleminden faydalanamadığını iddia etti.

'Aile Sağlığı merkezleri aşılamaya hazır değil'

Bununla yetinmeyen TTB, başarı ile yürütülen aşılama çalışmasına ilişkin yeni bir açıklama yayınlayarak Aile Sağlığı merkezlerinin birçoğunun aşılamaya hazır olmadığını öne sürdü. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı'nın nerede ve kim tarafından yapıldığı açıklanmayan Pandemi Anketi'ni paylaşan TTB, "Anket çalışmamız 4 aydır sürüyor. Bugün öğlene kadar 50 bin aşı yapıldı. Bunların çoğunu bu anketi yanıtlayan aile hekimi arkadaşlarımız yaptı. Türkiye’de şu an açıklanan 2 buçuk milyon Covid -19 hastası var ama bizim araştırmamıza göre sadece eylül ve aralık ayları arasında 3 milyona yakın kişi Covid-19 geçirdi ve 10 binlerce insan ne yazık ki yaşamını yitirdi. Biz bu çalışmalarda gerçek vaka sayılarını gördük." açıklamasını yaptı.

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