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Spor

TSYD’de testler devam etti

Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:29:59 -
TSYD’de testler devam etti

Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde maçları takip edecek olan basın mensuplarının Covid-19 testleri TSYD’de yapıldı.


Korona virüs önlemleri kapsamında TFF tarafından yayımlanan talimatname kapsamında Süper Lig karşılaşmalarını takip edecek olan basın mensuplarının Covid-19 testleri Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Levent’te bulunan merkezinde yapıldı. Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi Dt. Elif Ayçin Tatlı, Dt. Şeyda Ertuğ, Dt. Zeynep Nazlı Mutlu, Hemşire Kübra Uçar Gürsoy ve Hemşire Zeynep Gündüz tarafından gerçekleştirilen testlerle basın mensuplarının testleri tamamlandı. Gazetecilere PCR ve antikor testleri yapıldı.

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