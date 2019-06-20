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TSYD ödülleri törenle sahiplerini buldu

Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Sporda Başarı Ödülleri Töreni’ Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Tesisleri’nde gerçekleşti.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:15
TSYD ödülleri törenle sahiplerini buldu

Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Sporda Başarı Ödülleri Töreni’ Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Tesisleri’nde gerçekleşti.


Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Ekrem Acarçelik Spor Başarı Ödülleri Töreni Gecesi” TSYD’nin Merkez Park içerisinde bulunan tesislerinde düzenlendi. Gecede basın ödüllerinin yanı sıra amatör branşlarda elde ettikleri başarılarla aralarında özel gereksinimli sporcuların olduğu 15 sporcu da ödüllendirildi.


Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, törende yaptığı konuşmada, "Yönetim kurulu olarak aldığımız karar sonrası bu yıldan geçerli olmak üzere Sporda Başarı Ödülleri Töreni’ni vefat eden üyelerimizin isimlerinin de yaşatılması adına düzenleyeceğiz. Bu yıl ki törenimizin ismini merhum başkanımız Ekrem Acarçelik adına gerçekleştirdik. Törende yaptıkları eserlerle jüri tarafından ödüle değer görülen gazeteci arkadaşlarımızın yanı sıra branşlarında başarı olan sporcu kardeşlerimizi de ödüllendirmenin mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.


Geceye TSYD’nin merhum ilk başkanı Ekrem Acarçelik’in eşi Hayat Acarçelik ile çocukları da katıldı. Tören ödül alan isimlerin toplu fotoğraf çekimlerinin ardından düzenlenen yemekle devam etti.


Gecede ödül alan isimler şu şekilde;


Soner Kan (Akşam gazetesi)


Soner Kan (Metropol)


Hüseyin Sungur (Günaydın gazetesi)


Süleyman Cenk İdaye (İHA)


Can Çelik (DHA)


Sabit Özkeser (Çukurova Press)


Adnan Ercan (Çukurova Press)


Kenan Kutay (Adana Gündem)


Şahin Çoban (Metropol)


Emre Ekici (İlkhaber)


Filiz Elmas (Sabah)


Kadir Adıyaman (Hürriyet)


Halil İbrahim Uğur (A Haber)


Oğuzhan Delen (Kanal A)


Zafer Şahin (Fashion VİP dergisi)


Başarı ödülü alacak isimler


Selin Naz Özcan (Özel gereksinimli sporcu-Türkiye Yüzme Şampiyonu)


Fatih Çelik (Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü Sporcusu-Tekvando Milli Sporcusu)


Behçet Turan (Tekvando-Görme Engelli Sporcu-3 kez Milli)


İrfan Can Eğribayat (Adanaspor-Ümit Milli Takım Kalecisi)


Mehmet Durak (Demirspor U14 Milli Takım Kalecisi)


Sudenaz Buyruk (Judo-Balkan Şampiyonu)


Emine İkra Candan (Judo-Balkan Şampiyonu)


Kumsal Dinibütün (Özel gereksinimli sporcu-Yüzme-800 m Türkiye Şampiyonu)


Seyhan Belediyesi Hentbol Takımı (Türkiye Şampiyonu-Süper Lig’e yükseldi)


ÇEAŞ Anadolu Lisesi Kürek Takımı (Türkiye Şampiyonu)

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:15
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