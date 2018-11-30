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TSYD Ankara Şubesinden Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

30 Kasım 2018 Cuma 10:23
TSYD Ankara Şubesinden Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Federasyonun Ankara ofisinde gerçekleşen ziyarette Türkoğlu, Türk sporunun ve özellikle de amatör dalların gelişiminde spor yazarlarının katkısının önemine dikkati çekti.

Spor yazarlarının, kamuoyuna amatör branşlardaki başarıları aktarabilmek için çaba gösterdiğini belirten Türkoğlu, "Türk basketbolu olarak güzel işlere imza atıyoruz. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Dünya Kupası'na emin adımlarla ilerliyor. Kadın millilerimiz ise ilklere imza attı, atmaya da devam edecek. Bu yolda bütün olmamız, tüm paydaşların birlik olması gerekiyor. Bu anlamda bizlere önemli destekler veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ise sporun paydaşları olarak, branşların daha ileriye gitmesi, başarıların katlanarak artması için güçlü bir sinerji içinde hareket edildiğine dikkat çekti. Doğru, "Elde edilen başarıları haberleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Başarıya giden yolda paydaşlarımızla birlikte yürümek istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bulunduğumuzda, sporcularımızın da daha başarılı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ile yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette, TSYD Ankara Şubesi Asbaşkan Nihat Uçar, genel sekreter Altan Altun, yönetim kurulu üyeleri Buğra Ersavaş ve Çağlar Sansar'ın yanı sıra, şube idari direktörü Figen Asiler yer aldı.

 

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:23
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  2. Basketbol
  3. TSYD
  4. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
  5. Türkiye Spor Yazarları Derneği

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