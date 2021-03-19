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Dünya Tsunamide öldü sanılıyordu! Polis memuru 16 yıl sonra bakın nerde bulundu
Dünya

Tsunamide öldü sanılıyordu! Polis memuru 16 yıl sonra bakın nerde bulundu

Endonezya'da 2004 yılında yaşanan tsunamide kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memurunun 16 yıl sonra akıl hastanesinde olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 12:15:00 -
Tsunamide öldü sanılıyordu! Polis memuru 16 yıl sonra bakın nerde bulundu

Endonezya’nın Sumatra Adası’nın batı kıyısında, 2004’te 9.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami meydana geldi. Ülke tarihindeki en fazla can kaybının yaşandığı 6'ıncı deprem olarak kayıtlara geçen depremde, 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Tsunaminin meydana geldiği gün kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yılın ardından ülkenin Açe bölgesindeki bir akıl hastanesinde ortaya çıktı.

Tsunami sonrası akli dengesi bozuldu

Depremin meydana geldiği 26 Aralık gününde görevde olduğu ifade edilen Asep’in, tsnumaninin ardından ağır travma yaşadığı ve akli dengesini yitirdiği öğrenildi. Asep’in aile üyelerinden biri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “İnanamadık. 16 yıldır hiçbir haber alamadık. Öldüğünü düşündük. Hala hayatta olduğunu bilmiyorduk” dedi. Açe Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, ailesinin Asep’in hayatta olduğunu öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığı belirtildi.

 

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