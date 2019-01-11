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Tsubasa kararını verdi! 51 yaşında imzaladı

Japonya'da, dünyaca ünlü animesi Tsubasa'ya da ilham kaynağı olan Kazuyoshi Miura, Japonya ikinci ligi takımlarından Yokohama FC ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

11 Ocak 2019 Cuma 23:24
Tsubasa kararını verdi! 51 yaşında imzaladı

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu Kazuyoshi Miura, Japonya ikinci ligi takımlarından Yokohama FC ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 51 yaşındaki futbolcu, böylece profesyonel kariyerinin 34'üncü sezonunu görecek.

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu unvanını elinde bulunduran Kazuyoshi Miura'nın yeşil sahalara veda etme niyeti yokmuş gibi görünüyor.

Önümüzdeki ay 52 yaşına basacak olan santrfor, Japonya ikinci ligi takımlarından Yokohama FC ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

İlhan Mansız ile oynamıştı

Kyodo Haber Ajansı'na konuşan Miura, "Her zaman kalbimle oynayacağım ve bir futbolcu olarak kendimi geliştirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerinde 34'üncü sezonuna girecek olan Japon forvet, ülkesinin dünyaca ünlü animesi Tsubasa'ya da ilham kaynağı olmuştu. Miura, Vissel Kobe'de oynadığı sırada İlhan Mansız'la birlikte forma giymişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 23:24
  1. Kazuyoshi Miura
  2. Tsubasa

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