TSSF Bireysel Cankurtarma Şampiyonası



KOCAELİ (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Bireysel Cankurtarma Şampiyonası, 7 Eylül Cumartesi günü Kocaeli'de yapılacak. TSSF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma 7 Eylül Cumartesi günü, kentin Karadeniz'e açılan kapısı Kandıra ilçesi Cebeci sahilinde gerçekleştirilecek. Cebeci İtfaiye Tesisleri'ndeki yarışmalarda, 18 yaş ve üzeri sporcular Koş-Yüz-Koş, Plaj Hızlı Koşu, Ekipmanlı Kurtarma ve Plaj Koşusu kategorilerinde "Altın Cankurtaran", "Gümüş Cankurtaran" ve "Bronz Cankurtaran" unvanı için mücadele edecek. Dereceye giren sporcular, madalyayla ödüllendirilecek.

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