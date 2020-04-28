TSSF Başkanı Şahin Özen: "Su altı sporları, salgın sonrasına hazırlanıyor"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, "Salgın günlerinden sonra, dinlenmiş ve daha güçlü bir su altı sporları ailesini izleyeceğimize eminim." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanılan zorlu süreci federasyon olarak yakından takip ettiklerini belirten Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etkileri dünyada ve ülkemizde ciddi düzeyde hissedilen salgın bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Devletimizin yetkili makamlarının koordinasyonu ve alınan önlemlerle öncelikle sağlıklı kalmaya ve etrafımızdakileri korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Her sektörde olduğu gibi sporda da zorunlu bir mola verildiğini aktaran başkan Özen, şunları kaydetti:

"Bizim branşlarımızın olmazsa olmazı sudur. Şu anda su altı topluluğu üyelerimiz tedbir amacıyla evlerinde. Çoğu 20 yaş altı, genç sporcular. Her branştaki su altı topluluğu üyelerimiz, kondisyonlarını korumak için evlerinde düzenli spor yaparak salgın sonrası tekrar başlayacak yarışmaları iple çekiyor. Salgın günlerinden sonra, dinlenmiş ve daha güçlü bir su altı sporları ailesini izleyeceğimize eminim."





- "Su altı sporları, salgın sonrası günlere hazırlanıyor"





Havuz ve denizde 9 farklı branşta, on binlerce üyesiyle ulusal ve uluslararası, her yıl ortalama 80'in üzerinde faaliyet düzenlendiğini vurgulayan Şahin Özen, "En son 6-8 Mart tarihlerinde Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası'nı düzenlemiştik. Etkinliklerimizi salgın sonrası günlere erteledik. Salgın günlerinden sonrasına hazırlanıyoruz. Online platformlar üzerinden topluluk üyelerimize yönelik yazılı ve gerektiğinde görüntülü bilgilendirme çalışmalarımız sürüyor. Online eğitim ve seminerler düzenliyoruz. Ertelediğimiz etkinlikleri, 2020 takvim içeriğini ve bu yıl için kalan zamanımızı dikkate alarak branşlarımıza göre tekrar düzenlemek için alternatif planlar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın sürecinde federasyon olarak bazı kararlar aldıklarını dile getiren Özen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Federasyonumuzun yönetim kurulu, idari ve teknik kurul birimleri çalışmalarına düzenli devam ediyor. Tedbirler kapsamında hizmetleri geçici olarak durdurulan dalış ve can kurtarma merkezlerimizin sektörel kayıplarını azaltmak için federasyonumuz birtakım destek kararları hayata geçirdi. Ayrıca su altı topluluğu üyelerimize yönelik, evlerinden online katılacakları 'Mavide Kal Online Sualtı Fotoğraf Yarışması'na başvurularımızı 11 Mayıs'a kadar almaya devam edeceğiz."