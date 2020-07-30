TŞOF Başkanı Apaydın'dan bayramda yola çıkacaklara uyarı:

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkacak sürücülere, "Vatandaşlarımız, trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı, trafik kurallarına uyarak aşırı hızdan kaçınıp emniyet kemerlerini takmalı." uyarısında bulundu.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl diğerlerinden farklı bir bayram geçirileceğine dikkati çekti.

Bu dönemde, insanları birbirine yakınlaştıran, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Bayram vesilesiyle birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesini diliyorum. Ailelerimize, dostlarımıza, komşularımıza ve büyüklerimize bayram sevinci içinde nice güzel günler temenni ediyorum. Müslümanların Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, kurbanlarınızın makbul ve kabul olmasını diliyorum. Kurban Bayramı'nda seyahate çıkacak olanlar ise trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı, trafik kurallarına uyarak, aşırı hızdan kaçınıp emniyet kemerlerini takmalı. Bayram sevincimizin yarım kalmaması için hepimiz trafikte üzerimize düşen görevi yerine getirelim. En önemlisi trafikte hiçbir zaman saygıyı unutmayalım ve trafikte kazaların olmadığı bir bayram yaşayalım."