TSO yönetiminden Uyar’a ziyaret Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TSO yönetim kurulu Başkanı Arslan Keleş Tuğamiral Hüseyin Sami Uyarı makamında ziyaret etti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TSO yönetim kurulu Başkanı Arslan Keleş Tuğamiral Hüseyin Sami Uyarı makamında ziyaret etti.

Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş Kdz. Ereğli Bölge Komutanlığı görevine yeni atanan Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar’ı makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarete Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Türk, Serdar Bakkaloğlu Yönetim Kurulu Üyeleri Tahsin Tanyıldız, Mevlüt Özdemir, Özgür Erdoğan ve Genel Sekreter Gündüz Acar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.