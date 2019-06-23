TSK’ya yeni uçan kale TSK'nın gücüne güç katacak olan ve ‘uçan kale’ olarak nitelendirilen A400M uçağının sekizincisi Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na konuşlandırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve ‘uçan kale’ olarak nitelendirilen A400M uçaklarının sayısı artıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen A400M Projesi kapsamında 8’inci uçak Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na konuşlandırıldı. Yeni uçak, ülke savunmasına önemli katkılar sağlayacak. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tasarım ve üretiminde TUSAŞ’ın yer aldığı 8’inci A400M’nin öncekilere göre üst konfigürasyonda üretildiğini vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.