TSK’ya yeni uçan kale
TSK'nın gücüne güç katacak olan ve ‘uçan kale’ olarak nitelendirilen A400M uçağının sekizincisi Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na konuşlandırıldı.23 Haziran 2019 Pazar 11:42
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve ‘uçan kale’ olarak nitelendirilen A400M uçaklarının sayısı artıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen A400M Projesi kapsamında 8’inci uçak Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na konuşlandırıldı. Yeni uçak, ülke savunmasına önemli katkılar sağlayacak. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tasarım ve üretiminde TUSAŞ’ın yer aldığı 8’inci A400M’nin öncekilere göre üst konfigürasyonda üretildiğini vurguladı.
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