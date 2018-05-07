TSK'ya mahrem imam operasyonu

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, gözaltındakilerin ifadesi doğrultusunda, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen 2'si meslekten ihraç edilen, 15'i halen görevde olan askeri personel ile "sivil mahrem asker imamı" olarak değerlendirilen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

14 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Balıkesir merkez ile Bandırma, Erdek, Bigadiç, Edremit ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Samsun, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Malatya, Elazığ ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13'ü aktif görevde asker ve bir sivil mahrem imam olmak üzere 14 zanlı gözaltına alındı.

6 ZANLI FİRARİ

Soruşturma kapsamında 6 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.