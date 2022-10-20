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Gündem TSK'ya iftira atmıştı! TTB Başkanı'na kötü haber
Gündem

TSK'ya iftira atmıştı! TTB Başkanı'na kötü haber

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütünün kanalında TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 17:00:00 -
TSK'ya iftira atmıştı! TTB Başkanı'na kötü haber

Sosyal medyada PKK'lı hesaplardan paylaşılan bir videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonunda kimyasal silah kullandığı öne sürüldü.

Devlet kanadından yapılan açıklamayla çirkin bir iftiranın atıldığı söylenirken her fırsatta terör örgütünün sözcülüğünü yapmaya soyunan Türk Tabipler Birliği olaya müdahil oldu.

TSK'ya iftira

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, görüntüleri izlediği iddiasında bulunarak, "Kimyasal kullanılmış." dedi.

Fincancı daha sonra sözlerine, "Daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Fincancı'nın bu ifadeleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı süratle harekete geçti.

Başsavcılık, PKK/YPG'nin sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.

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