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Siyaset TSK’ya hakaret eden CHP’nin ikiyüzlülüğü! “Dur paşam, bunu yapma”
Siyaset

TSK’ya hakaret eden CHP’nin ikiyüzlülüğü! “Dur paşam, bunu yapma”

CHP’li Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, TSK’ya yönelik, “Satılık ordu” şeklindeki rezil açıklamasına Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yaşar Güler’in açıklamasına, “Ordu siyasete karışmasın” manasına gelen ifadelerle karşı çıktı. Orduyu siyaset malzemesi yapan CHP'nin, tepki gelince "Ordu siyasete karışmasın" demesi, ikiyüzlü siyasetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:35:00 -
TSK’ya hakaret eden CHP’nin ikiyüzlülüğü! “Dur paşam, bunu yapma”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, "Hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecektir" değerlendirmesinde bulunan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e cevap verdi.

Özel şunları söyledi:

"Biz sıcak siyasetin içine ordunun, kışlanın, ibadethanin, okullarının katılmasını hiç doğru bulmadık. Maalesef bu ülke ilk kez partili bir Genelkurmay Başkanı ile tanıştı, gecenin 01.00'inde perdenin arkasından anons ettiler takım elbisesiyle çıktı bakan oldu. Biz onu muhatap kabul ederiz. Genelkurmay Başkanı'na bir şey demeyiz. O ordunun başıdır. Ama maalesef bugün saray akıl alan birileri sıcak siyasetin içine Genelkurmay Başkanını da soktu. Genelkurmay Başkanı bir cümlelik açıklaması ile sıcak siyasetin içine girmiştir. 'Dur paşam' diyoruz. Orduya bunu yapma. Bir yalanın peşine bir partiyi taktılar sen orduyu o makamı takma. Ordu hepimizin ordusu. Sana vereceğim cevap bu kadardır. Partili Genelkurmay Başkanlığı utanç verici bir şeydir. O utancın Hulusi Akar'a münhasıran kalmasını temenni ederiz. Genelkurmay Başkanlığı milletindir, partisi olmaz."

CHP’nin hem orduya hakaret etmesi, hem de ordudan tepki gelince “TSK siyasete karışmıştır” edebiyatı yapması, partinin ikiyüzlü tutumunu tekrar gözler önüne serdi.

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