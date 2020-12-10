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Siyaset TSK'ya dil uzatan CHP'li vekil: Orduya hakaret eden şerefsizdir
Siyaset

TSK'ya dil uzatan CHP'li vekil: Orduya hakaret eden şerefsizdir

Katıldığı televizyon programında TSK'nın Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de yapılan bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Orduya hakaret eden şerefsizdir, alçaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 22:35:00 -

CHP grubu adına 2021 bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a 'Ordu, Katar'a satılmıştır' ifadeleri hatırlatıldı. Başarır, "Orduya hakaret eden şerefsizdir, alçaktır" dedi.

2021 bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM'de bir araya gelen Genel Kurul'da, parti grupları sırayla söz almaya devam ediyor. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerine CHP adına TBMM Genel Kurulu’nda, Ali Mahir Başarır söz aldı.

Katıldığı bir televizyon programında "Türk ordusu, Katar'a satılmıştır." ifadelerini kullanan Ali Mahir Başarır'ın milli politikalardan bahsetmesi, Meclis'te hareketlenmeye neden oldu.

"Sen asker düşmanısın"

Enerji politikalarında millilik vurgusu yapmasının ardından AK Parti sıralarından Başarır'a, "Önce kendine bakacaksın. Sen asker düşmanısın, asker! Sen Türk Silahlı Kuvvetleri düşmanısın! Herkes seni tanıyor." tepkisi geldi.

"Orduya hakaret eden, şerefsizdir, alçaktır"

Başarır'ın, buna karşılık, "Ben bu ülkede onurumla şerefimle askerlik yapmış, terhis almış bir insanım.Sen arkadaşlarına bak beyefendi. Benim askerlik terhis belgemde postal kokusu var, senin arkadaşlarında dolar kokusu var, beyefendi. Eğer ki bu ülkede, Allah göstermesin bir savaş çıkarsa, ben milletvekili rozetimi çıkarırım, o üniformayı onurla giyerim beyefendi.

Benim lafımın başını sonunu keserek, bir cümleyle beni linç edemezsiniz beyefendi. Ben o konuşmamda, Mehmetçik'in postalını Katar'a vermem dedim beyefendi. Mehmetçik, asker benim başımın tacı. Orduya hakaret eden şerefsizdir, alçaktır." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mustafa

Ekmeğin pişkini makbuldür insanın değil.
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Kaplan

Bu kendini tarif etmiş 
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