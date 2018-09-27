TSK'YA bağlı uçaklar, 'organ nakli' için havalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) tahsis edilen uçaklar ile Trabzon, Bursa ve Kahramanmaraş'tan alınan organlar, hastalara nakledilmek üzere Isparta ile Ankara'ya getirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan donörün karaciğer greftinin, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bir hastaya nakledilmek üzere intikali, TSK tarafından görevlendirilen uçakla sağlandı.

Bu kapsamda, Rize'den Trabzon Havalimanı'na getirilen karaciğer grefti, B-200 tipi uçakla Isparta'ya ulaştırıldı.

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde bulunan donörün akciğer greftinin, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki bir hastaya nakledilmek üzere intikali için başvuru yapılması üzerine CN-235 tipi uçak görevlendirildi. Bursa'dan alınan akciğer grefti de bu uçakla Ankara'ya getirildi.

Öte yandan, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde bulunan donörün kalp grefti, Ankara Üniversitesi Hastanesi'ndeki bir hastaya nakledilmek üzere görevlendirilen B-200 tipi uçakla gerçekleştirildi.