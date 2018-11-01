TSK'nın YPG'yi vurması ABD'yi rahatsız etti! 'Geçici süreliğine durdurduk

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerini vurmasından sonra bugün ABD'nin koalisyon sözcüsü Albay Sean Ryan'dan teröristlere sahip çıkan bir açıklama geldi. Ryan, Türkiye'nin saldırıları sebebiyle DAEŞ'e karşı yürütülen sözde operasyonların durdurulduğunu söyledi.

ABD'nin başını çektiği DAEŞ ile mücadele koalisyonunun sözcüsü Albay Sean Ryan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye sahip çıktı.

Sözcü Ryan, "SDG, DAEŞ'e karşı hamlesini Türkiye'nin sınırdaki saldırıları nedeniyle geçiçi bir süreliğine durdurdu. Durumu yatıştırmak için iki tarafla da iletişim halindeyiz. DAEŞ'in yenilgisine odaklanmalıyız" açıklamasını yaptı.