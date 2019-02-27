TSK'nın tatbikat görselinde müthiş ayrıntı! Türkiye'nin Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de aynı anda gerçekleştirdiği Mavi Vatan Tatbikatı devam ediyor. Tatbikata ilişkin MSB'nin paylaştığı görselde ise anlamlı bir ayrıntı dikkat çekiyor.

3 ayrı denizde 103 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri ve SAT/SAS timlerinin katılımıyla süren tatbikata ilişkin Milli Savunma Bakanlığı bir görsel paylaştı. Kıbrıs haritası ayrıntısı Görselde, Türkiye haritasının yanı sıra Kıbrıs'ın tamamı da kırmızı renkte görünüyor. Bu detay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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