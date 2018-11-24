TSK'nın hayallerini yeşerttiği Suriyeliler ülkesine dönüyor

TSK’nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgenin güvenli hale gelmesi, ayrıca Türkiye’nin girişimleri sonucu Rusya ile varılan mutabakat neticesinde İdlib’de tampon bölge ilan edilmesi Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini hızlandırdı.

İl Göç İdaresi, AFAD ve Kızılay ile işbirliği yaparak Suriyelilerin geri dönüşüne destek olan Esenyurt Belediyesi’nin organizasyonu ile 33’ü çocuk 114 kişilik bir Suriyeli grubu daha memleketlerine uğurlandı.

Türkiye’den ayrılmanın burukluğunu yaşayan Suriyeliler, Esenyurt Belediyesi’ne ait 3 otobüse binerek, ülkelerine dönmek üzere Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı. Suriyeli kafilenin büyük bir bölümü Halep, Afrin, Cerablus, Azez’e geri dönüş yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in gerçekleştirdiği Soçi Zirvesi’nin ardından güvenliği artan İdlib’e de gidenler yer aldı.

Esenyurt’tan yola çıkan kafileyi bizzat uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatape, ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

TSK, gelecek hayallerini yeşertti

Suriye’de TSK’nın güvenliği sağlamasıyla hayatın normale dönmeye başlaması Esenyurt’ta yaşayan Suriyelilerin de gelecek hayallerini yeşertti. Suriyelilerin ortak amacının memleketlerinde yeni bir düzen kurmak ve burada kalan ailelerine yeniden yanlarına almak olduğu görülürken, bazı Suriyeliler de önceden Esenyurt’tan ayrılan akrabalarının tavsiyeleri ile dönüyor.

“Orada sıfırdan bir hayata başlayacağız”

Savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Tarık Zeynep Alicuma çifti ise, “Buraya ilk geldiğimizde zorluklar yaşadık. Orada sıfırdan bir hayata başlayacağız. Düzenimizi yeniden kuracağız. Evler, iş yerleri yıkık buraya nasıl hiçbir şey almadan geldiysek, oraya da aynı şekilde sıfırdan başlayacağız. Bizim sınıra gitmeye gücümüz yoktu. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun bize yol açtı. Bundan sonra başımızın çaresine bakarız“ dedi.