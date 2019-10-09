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TSK'nın harekat yapacağı bölgede gizemli uçak! Oradan havalandı

Türkiye'nin harekata başlamayı planladığı Haseke bölgesinde uçuş yapan gizemli bir uçak dikkat çekti. Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerde uçuş gerçekleştiren uçağın kuyruk numarası açıklanmadı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 13:07
TSK'nın harekat yapacağı bölgede gizemli uçak! Oradan havalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri harekat gerçekleştirmeye planladığı Haseke bölgesinde kuyruk numarası açıklanmayan uçak görüldü. Bağdat'ın kuzeybatısından gelen bir uçağın, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerde gerçekleştirdiği uçuş dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin önümüzdeki saatler içerisinde Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat için düğmeye basması bekleniyor.

Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon için hazır duruma getirilirken, gözler bölgede yaşanan askeri hareketlilikte.

Bu kapsamda sabah saatlerinde Irak üzerinden kalkan bir uçağın, YPG/PKK işgali altındaki Haseke bölgesinde uçuş gerçekleştirdiği görüldü.

Kuyruk numarasını kapalı olan uçağın, askeri yada sivil olup olmadığı bilinmiyor.

Bağdat ve Erbil'den kalktı

Suriye'nin kuzeyine gelen uçaklardan birisi Bağdat'ın kuzeyinden kalktığı görüldü. Bu bölgede çok sayıda Amerikan hava üsleri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:07
  1. Ordu
  2. TSK
  3. Suriye
  4. Haseke
  5. TSK operasyon

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