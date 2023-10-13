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Gündem TSK'nın Ateş Serbest-2023 faaliyeti düşmana korku verdi!
Gündem

TSK'nın Ateş Serbest-2023 faaliyeti düşmana korku verdi!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 17:19:00 - 2023-10-13 17:34:07

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ateş Serbest-2023 faaliyetinde hedefler tam isabetle vuruldu.

Ateş Serbest-2023 faaliyeti; Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun katılımıyla Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Sakarya Kışlası’nda gerçekleştirildi.

Yeni silahlar da ilk defa gösterime çıktı!

TSK'nın ateş gücünü göstererek, caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan ortak faaliyete, Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan pek çok personel katıldı.

Faaliyette, TSK envanterinde bulunan silah sistemlerinin 50’si sergilenirken 42 silah sistemi de aktif olarak atışlarda kullanıldı. Öte yandan faaliyette yerli üretim silah ve sistemler de kullanıldı.

MPT-55, MPT-76, KNT-76 ve Bora-12 Keskin Nişancı Tüfekleri, KARGU vurucu İHA, T-129 Atak, KORKUT hava savunma gibi yerli silah ve sistemler yer aldı. Ayrıca AKIN TİCA, SAR MT-D Makineli Tüfek ve 8,59 mm KN-12 Kesin Nişancı Tüfeği ilk defa gösterime çıktı.
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