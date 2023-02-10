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Gündem TSK'nın 2 dev çıkarma gemisi depremzedeler için yüzer hastane oldu
Gündem

TSK'nın 2 dev çıkarma gemisi depremzedeler için yüzer hastane oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki dev çıkarma gemisi, depremzedelere sağlık hizmeti vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 07:10:00 - 2023-02-10 08:03:39
TSK'nın 2 dev çıkarma gemisi depremzedeler için yüzer hastane oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, oluşturulan hava ve deniz yardım koridorlarıyla bölgeye arama kurtarma ekipleri ulaştırılıyor.

Bu kapsamda İzmir Foça’dan iş makineleri taşıyan TSK'nın en büyük çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, İskenderun limanına ulaştı. İçindeki malzemeleri nakliyesinin ardından gemiler deprem bölgesinde sağlık hizmeti vermeye başladı. Bunların yanı sıra TCG İskenderun tarafından da deprem bölgesinden alınan yaralılar düzenli olarak tedavi için Mersin'e taşınıyor.

TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ın sağlık personeli ve bünyelerinde bulunan ameliyathane, 20 yataklı hasta gözlem odaları sayesinde, depremlerde yaralanan bölge halkına ilave sağlık hizmeti sunabilecek kabiliyete sahip.

Her biri 560 olmak üzere toplam 1120 yatak kapasitesine sahip iki çıkarma gemisinde portatif kan gazı cihazı, anestezi cihazı, elektrokoter, portatif aspiratör, büyük/küçük cerrahi setler, transport ventilatör, kombinasyon sedye, oksijen tüpleri, defibrilatör, ventilatör, ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri ile genel cerrahi uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, göğüs cerrahisi uzmanı, kalp ve damar cerrahisi uzmanı, anestezi uzmanı, acil tıp uzmanı ve ilgili yardımcı sağlık personeli bulunuyor.

Mevcut personelin yanında Sağlık Bakanlığı personeli de gemiye görevlendirildi.

Söz konusu imkan ve kabiliyetlerle depremzedelere hayat kurtarıcı acil tıbbi/cerrahi müdahaleler uzmanlarca en kısa sürede yapılabilecek, ileri tedavi gerektiren yaralıların stabil hale getirilerek tahliyeleri ivedilikle sağlanabilecek. Bununla birlikte tahliye süreçlerinde gerekli tıbbi bakımın uygun şartlarda yapılmasına yönelik faaliyetler deprem bölgesinde gerçekleştirilecek.

Bunların yanı sıra yine TSK tarafından oluşturulan "hava yardım koridoru" da ilk günden itibaren açık tutuluyor. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu hava araçları ile 180'i dün olmak üzere bugüne kadar 519 sortiyle kurtarma ekipleri, araç ve yardım malzemeleri taşındı.

Gece-gündüz devam eden destek uçuşları kapsamında dün de 350 madenci Kütahya’dan, 500 madenci İzmir’den deprem bölgesine götürüldü.

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