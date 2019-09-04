TSK'den İdlib'de gözlem noktaları arasında devriye

İDLİB (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde gözlem noktaları arasında devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

TSK, 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetlerine devam ediyor.

Öğle saatlerinde Suriye-Türkiye sınır hattından giren TSK konvoyu, Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyündeki 7 nolu gözlem noktasına vardı. Tel Tukan'daki 7 nolu gözlem noktası üzerinden ilerleyen devriye, Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyündeki 8 nolu gözlem noktasında durdu.

TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 ateşkes gözlem noktası bulunduruyor. Rus ordusunun ise 10 noktada gözlem noktası yer alıyor.

TSK'nin konuşlandığı noktalar şöyle: - 13 Ekim 2017 Dana ilçesindeki Salva köyü - 1 nolu gözlem noktası - 23 Ekim 2017 Daret İzze ilçesindeki Samaan Kalesi (Takle) köyü - 2 nolu

- 19 Kasım 2017 Daret İzze ilçesindeki Akil Dağı - 3 nolu

- 5 Şubat 2018 El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyü - 6 nolu

- 9 Şubat 2018 Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyü - 7 nolu

- 15 Şubat 2018 Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyü - 8 nolu

- 17 Mart 2018 Halep batı kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) - 4 nolu

- 3 Nisan 2018 İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesi - 12 nolu

- 7 Nisan 2018 Hama kırsalındaki Morik (Tel es Savvan) - 9 nolu

- 9 Mayıs 2018 Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesi - 5 nolu

- 14 Mayıs 2018 - İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesi - 10 nolu

- 16 Mayıs 2018 - İdlib'in güneybatı kırsalında Cisr eş Şuğur ilçesine bağlı İştabrak köyü- 11 nolu.





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