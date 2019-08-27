TSK’dan "Zaferin Ayak Sesleri" klibi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zafer Haftası kutlamaları kapsamında "Zaferin Ayak Sesleri" adlı bir klip yayınladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zafer Haftası kutlamaları kapsamında "Zaferin Ayak Sesleri" adlı bir klip yayınladı.

TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayınlanan “Zaferin Ayak Sesleri” başlıklı videoda şu ifadelere yer verildi:

"27 Ağustos günü sabaha karşı saldırıya geçen Türk birlikleri Yunan mevzilerini ele geçirerek Afyon’a doğru ilerlemeye başladı. Bozguna uğrayan Yunan ordusu malzemelerini imha ederek bulundukları yerleri terk ederken, Türk birlikleri de büyük bir coşkuyla Afyon’a girdi."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.