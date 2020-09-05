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Gündem TSK'dan Yunan sınırına tank sevkiyatı
Gündem

TSK'dan Yunan sınırına tank sevkiyatı

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:51:00 -
TSK'dan Yunan sınırına tank sevkiyatı

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim sonrası Suriye sınırında bulunan tanklar Yunanistan sınırına kaydırıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinden iki ayrı tank konvoyu Edirne'ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 40 tank yüklü iki tır konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı. Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi bekleniyor.

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