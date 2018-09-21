TSK'dan terör örgütü PKK'ya çok ağır darbe

Terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vurulmaya devam ediyor.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi.

TSK: Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında son bir haftada, üçü sözde lider kadroda olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir.