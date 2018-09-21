TSK'dan terör örgütü PKK'ya çok ağır darbe
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi.21 Eylül 2018 Cuma 17:18
Terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vurulmaya devam ediyor.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi.
TSK: Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında son bir haftada, üçü sözde lider kadroda olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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