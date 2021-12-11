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Gündem TSK'dan terör operasyonu: Çok sayıda terörist öldürüldü
Gündem

TSK'dan terör operasyonu: Çok sayıda terörist öldürüldü

TSK tarafından, Kuzey Irak’ın Sincar bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait bir hedefe düzenlenen hava saldırısında çok sayıda terörist öldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 23:07:00 - 2021-12-11 23:18:49
TSK'dan terör operasyonu: Çok sayıda terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde başlattığı hava destekli kara harekatları devam ederken, kuzey Irak'ın Sincar bölgesinde Hanesor köyünde sözde Sincar Halk Meclisi eşbaşkan Mervan Bedel'in SİHA tarafından yapılan nokta atışıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede bir operasyon daha yapıldı.

Sincar bölgesinde İHA'larca yapılan keşif çalışmalarında, Hanesor'da YPG/PKK'nın sözde Halk Meclisi karargahı tespit edildi. Alınan görüntüler üzerine, Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan F16 savaş uçakları havalandı.

Koordinatları verilen sözde halk meclisi uçaklar tarafından akıllı yerli mühimmat kullanılarak vuruldu. Bina büyük oranda yıkılırken, çok sayıda teröristin etkisiz hale geldiği belirtiliyor.

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