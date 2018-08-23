TSK'dan son dakika açıklaması!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 23 Ağustos 2018 tarihinde 34’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiğini açıkladı.23 Ağustos 2018 Perşembe 13:29
TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 23 Ağustos 2018 tarihinde 34’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." dendi.
Ayrıntılar gelecek...
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