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TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 23 Ağustos 2018 tarihinde 34’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiğini açıkladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:29
TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 23 Ağustos 2018 tarihinde 34’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." dendi. 

Ayrıntılar gelecek... 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 13:29
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  3. fırat kalkanı
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  5. devriye

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