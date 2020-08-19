TSK’dan Libya’da düzenli ordu hamlesi: Azerbaycan modeli uygulanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile görüştü ve görüşmeye Katar Savunma Bakanı Muhammed el-Atiyye de katıldı. Trablus’ta yapılan görüşmede mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetler incelendi ve önemli bir anlaşmaya da imza atıldı.

Libya ordusunun yapılandırılması için yapılan anlaşmada, Türkiye ve Katar’ın eğitim, danışma ve askeri kurulmak inşa edilmesi konusunda destek vermesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, anlaşma kapsamında danışmanlar ve askeri personelin Libya’ya gönderileceğini söyledi.

Libya’nın güvenliğini sağlayacak ordu kuruluyor

Yeni Şafak’ın haberine göre, Türkiye ve Katar’ın Libya’da yürüteceği faaliyetleri doğrultusunda, Trablus hükümetinin kendi kendine yetebilecek bir askeri güce ve düzenli orduya sahip olması için gereken tüm destekler sağlanacak. Söz konusu destekler; tesis, sistem, teçhizat, eğitim ve danışmanlık başta olmak üzere her türlü alanlarda olacak. İki ülkenin ortak hamlesi kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden oluşturulması, tekrar yapılandırılması, eğitim verilmesi, teşkilatlandırılması, lojistik ve muharebe sistemlerinin Libya’nın güvenliğini sağlayacak şekilde kurulması ana hedef olarak belirlendi.

Aşiretler düzenli ordu olarak yapılandırılacak

Söz konusu faaliyetler kapsamında, kabile sisteminden düzenli ordu sistemine de geçilecek. Bu doğrultuda Libya’daki aşiret ve kabileler, yürütülecek teşkilatlandırma ve eğitim faaliyetleri ile düzenli orduya dahil olacak.

Yeni sistemin temelini Türk harap okulları atıyor

Libya’daki yeni ordu sisteminin temelini Türk harp okulları atıyor. Trablus Askeri Kolejinin terörist Hafter güçlerince vurulmasıyla birlikte eğitimlerini Türkiye’de sürdüren Libyalı askeri öğrenciler, Libya Silahlı Kuvvetlerinin temelini atacak birimleri oluşturacak.

192 askeri öğrencinin Türkiye’deki eğitimi devam ederken, bir süre daha Libya askerinin Türkiye’de kalması planlanıyor. Libya’daki yeni askeri kurum ve kuruluşların tesis edilmesiyle birlikte, eğitim ve öğretim kurumları da Türkiye ve Katar ortaklığında kurulacak.

Türkiye’nin yardımıyla Hafter’i püskürttüler

Daha önce Türkiye, Suriye Milli Ordusunu (SMO) da düzenli bir ordu olarak teşkil etti. Farklı yapılara sahip toplumlardan düzenli ordu oluşturmak konusundaki tecrübesiyle öne çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir süre önce Libya’daki kabile ve aşiretlere de yardım elini uzattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hızlı bir yenilenme süreci yaşandı ve Hafter Trablus’tan tamamen uzaklaştırıldı.

Libya’ya Azerbaycan modeli

Türkiye’nin Libya’da Katar ile birlikte yapacağı askeri tesis modelinin bir benzerini daha önce kardeş Azerbaycan için de yaptı. Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde yapılan anlaşmada, Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a karşı güçlü birliği bulunmayan Azerbaycan’a destek verilmişti.

1994 senesinde yürürlüğe giren anlaşmayla ise, Azerbaycan ordusunu teşkil edecek çalışmalar, askeri statüdeki kolluk kuvvetlerinin eğitimiyle başlatılmıştı. Söz konusu eğitimler, Ankara’nın gönderidği jandarma personel taraından verilmişti. Aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri de Azerbaycan ordusu bünyesinde görev alacak pilotları eğitti. Bununla birlikte Azerbaycan ordusuna donanım ve danışmanlık desteği de verildi.

Libya’da Katar ile yürütülecek çalışmaların, Azerbaycan ordusu için yapılan yeniden tesis çalışmalarından elde edilen tecrübeler kapsamında büyük bir başarıya ulaşması bekleniyor.