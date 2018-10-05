TSK'dan Kuzey Irak'a hava operasyonu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine 5 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoların imha edildiğini duyurdu.05 Ekim 2018 Cuma 20:37
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine 5 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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