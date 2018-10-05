TSK'dan Kuzey Irak'a hava operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine 5 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.