TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.20 Ağustos 2019 Salı 20:05
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre harekat sonucu PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınakların vuruldu.
Ayrıca yapılan açıklamada harekat ile 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
KAYNAK: HABER7
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