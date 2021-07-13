TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cülerin sayısı açıklandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi" açıklamasında bulundu.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yürütülen mücadeleye dair önemli bir bilgi paylaştı.
Bakan Akar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda "V. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu"nda konuştu.
Hulusi Akar, FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiğini söyledi.