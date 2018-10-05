TSK'dan hava harekatı! 3 terörist imha edildi
TSK'ya bağlı savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlediği hava harekatında 3 terörist öldürüldü.05 Ekim 2018 Cuma 14:05
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki en az 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekat kapsamında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen en az 3 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
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