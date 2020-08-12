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Ekonomi

TSKB'nin Genel Müdürü Ece Börü oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-12 20:04:15 -
TSKB'nin Genel Müdürü Ece Börü oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürlüğüne Ece Börü'nün atandığı bildirildi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, TSKB'nin Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüten Ece Börü'nün Genel Müdür olarak atanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Börü'nün Genel Müdürlük vazifesine başlamasını takiben Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak görev yapmasına karar verildiği aktarıldı.

- Ece Börü'nün öz geçmişi

Ece Börü, 1966 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Börü, çalışma hayatına 1989 yılında TSKB bünyesinde Mali Kontrol Uzman Yardımcısı olarak başladı. Börü, 2000 yılında Mali Kontrol Müdürlüğü, 2006 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerine atandı.

1 Aralık 2013'te Genel Müdür Yardımcısı görevine terfi eden Börü, bu görevi süresince Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi, Mali Analiz ve Değerleme, Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri, Kredi İzleme, İnsan Kaynakları, Yetenek Yönetimi ve Kurumsal İletişim gibi departmanların sorumluluğunu üstlendi.

Halen Kredi Tahsis, Özellikli Krediler, Kredi Analiz, Bütçe ve Planlama, Mali Kontrol departmanlarından sorumlu olan Ece Börü, ayrıca TSKB'nin Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı, TSKB Emekli ve Munzam Vakıfları Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

Ece Börü, 3 Nisan'dan itibaren Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürütüyordu.





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