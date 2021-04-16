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Ekonomi TSKB’den çevrim içi sürdürülebilirlik atölyesi
Ekonomi

TSKB’den çevrim içi sürdürülebilirlik atölyesi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) iştiraki Escarus’la (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı AŞ) düzenlenen 9. Sürdürülebilirlik Atölyesi, 11 farklı üniversiteden öğrencinin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 11:55:00 -
TSKB’den çevrim içi sürdürülebilirlik atölyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden İşletme Topluluğu ve Verimlilik Topluluğu’nun katkı sunduğu atölye kapsamında öğrenciler özel sektörden alanında uzman katılımcılarla bir araya gelerek vaka çalışmaları yaptı. ESCARUS Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, “Etkinlğimizle iklim değişikliğinin farklı bir yüzünü vaka çalışması aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşmayı hedefledik. İklim bağlantılı risklerin ve fırsatların analiz edildiği çalıştayda konunun şirketler için ne ifade ettiğini birlikte değerlendirdik” diye konuştu.

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