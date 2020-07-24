TSKB, ESG risk notuyla dünyadaki en iyi bankalar arasında yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) risk notuyla Sustainalytics tarafından değerlendirilen Türk Bankaları arasında ilk sırada yer aldı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre banka, ESG risk notuyla global ölçekte en iyi bankalar arasına girdi.

ESG performansına bağlı önemli bir finansal etki yaşama riski düşük olarak değerlendirilen TSKB, 16,7 ESG risk notu ile dünya genelinde ikinci yüzdelik dilimde konumlanırken, 372 banka arasında 6'ncı sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, bankanın kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin kalkınmasını sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temelinde yaptığı çalışmalarla desteklediğini bildirdi.

Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişinin tüm kapasitelerle desteklenmesi, bankacılık faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çevresel ve sosyal etkilerin azaltılması amacıyla Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi'ni (SYS) 2000'li yılların başında kurduklarını aktaran Börü, şunları kaydetti:

"Bu yapımızı her geçen gün yenilikleri öncüler şekilde güncel tutmaya gayret ederken tüm iş süreçlerimizi kapsayacak şekilde uygulamaya özen gösteriyoruz. Bu yaklaşımımız, bankamızın organizasyonel yapısına da entegre edilmiş durumda olup, Sürdürülebilirlik Alt Komitesi çalışma grupları ile ortak akıl doğrultusunda değer üreten sinerjik ortamda tüm çalışma arkadaşlarımızca benimsenmiş durumda. Bu eksendeki stratejimiz, hedef ve gerçekleşmelerimiz doğru yönetişim uygulamalarının bir göstergesi olarak Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından Yönetim Kurulu düzeyinde takip edilerek denetleniyor.

TSKB'nin, ESG risklerini güçlü ve başarılı yönetiminin, ESG derecelendirme puanı ve sıralaması ile bir kez daha takdir edilmesinden son derece mutluyuz. Bunun süreklilik gerektiren bir sorumluluk olduğu bilinci ile kendimize koyduğumuz hedeflerimizi daha da zenginleştirecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Bundan sonraki süreçte de iç strateji ve politikalarımızdan güç alarak ESG risklerinin yönetimi konusundaki kararlılığımız sürecek."

Verilen bilgiye göre, yapılan değerlendirme, Sustainalytics'in bir şirketin bulunduğu sektöre özgü önemli ESG risklerine ne kadar maruz kaldığı ve şirketin bu riskleri ne kadar iyi yönettiğini ölçen ESG Risk Derecelendirmeleri araştırma çerçevesine dayanıyor.

ESG Risk Derecelendirmeleri, yönetilmeyen ESG riskinin nicel bir ölçümünü sunarken bu riski, ihmal edilebilir, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olacak şekilde beş seviye ile kategorize ediyor.