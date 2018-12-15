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TSKB, COP24’te sürdürülebilirlikteki uygulamalarını paylaştı

3-14 Aralık'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 24. Taraflar Konferansı’nda Paris İklim Anlaşması'nın hayata geçirilmesi gereken ilkeler tartışıldı

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:33
TSKB, COP24’te sürdürülebilirlikteki uygulamalarını paylaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 24.Taraflar Konferansı’na (COP24) katıldı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, kapsayıcı kalkınma misyonu ve sürdürülebilir bankacılık yaklaşımıyla ilklere imza atan TSKB Polonya’nın Katowice kentinde düzenlenen COP24 kapsamında iki ayrı panele katılarak, Türkiye’deki öncü uygulamalarını katılımcılarla paylaştı.

3-14 Aralık'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 24. Taraflar Konferansı’nda Paris İklim Anlaşması'nın hayata geçirilmesi gereken ilkeler tartışıldı. 190 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen zirvede iklim değişimiyle savaşta aktif rol oynayan sivil toplum örgütleri, iklim bilimciler ile çeşitli kurum ve kuruluşlar yer aldı.

COP24 kapsamında 11 Aralık'ta TÜSİAD’ın düzenlediği ve finansman modelleri ile teşviklere ilişkin önerilerin konuşulduğu “İklim Değişikliği ile Mücadele Kapsamında Sürdürülebilir Finansman” başlıklı panelde konuşan TSKB Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Yöneticisi Erhan Çalışkan, TSKB’nin sürdürülebilir finansman desteklerini anlattı.

13 Aralık’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Finansal İnovasyon: Türk Bankacılık Sektöründeki Uygulamalar” başlıklı panelin moderatörlüğünü TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı-Escarus Yöneticisi Ece Sevin üstlenirken, TSKB Finansal Kurumlar Grup Yöneticisi Gizem Erarslan ise yenilikçi finansman araçlarına odaklandığı konuşmasında TSKB’nin yeşil/sürdürülebilir tahvilleri hakkında bilgi verdi.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:33
  1. TSKB

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